Герой АТО трагічно загинув від розриву гранати після повернення з Донбасу

Моторошна НП сталася у ніч на 12 червня в одному з сіл Краснопільського району Сумської області. Пізно вночі місцева мешканка подзвонила в поліцію і повідомила про те, що її 62-річний чоловік загинув в результаті вибуху гранати. Про це розповіли в обласному управлінні Національної поліції.

До місця події прибули слідчі і вибухотехніки. Їм вдалося встановити, що учасник АТО вийшов з хати у двір, де і стався вибух. По всій видимості, чоловік сам підірвав гранату. На те, що це було саме самогубство вказує той факт, що в минулому він неодноразово висловлював намір звести рахунки у життям.

«Що стосується гранати, то її чоловік, швидше за все, зберігав кілька років – з тих пір, як привіз із АТО, де проходив військову службу в якості добровольця Нацгвардії», - зазначають правоохоронці.

В даний момент слідчі з'ясовують точні обставини трагедії.

Нагадаємо, що раніше скандал навколо бійця 95-ї бригади ЗСУ Віталія Лайчука, якого знайшли мертвим, отримав продовження.

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Тіло сина жінці віддали в день її народження. Світлана Чигира, працювала викладачем української мови в Троковицком природно-екологічному ліцеї (Житомирська область), повісилася через п'ять днів після похорону Віталія.

Нагадаємо, непоправне сталося з мамою героя ЗСУ, який загадково пішов з життя: "Не витримала брехні".

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