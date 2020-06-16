Трагедія під час Odessa Ultra-Trial Kuyalnik 13 червня з бігункою Катериною Катющевою сколихнула українців - дівчина зникла під час заходу, її знайшли через вісім годин, а на наступний день стало відомо про її смерть в лікарні

Подруга 32-річної спортсменки Валентина Ковальська розкрила можливу причину її загибелі, передає ТСН.

За словами жінки, Катя була сильною спортсменкою, і дистанція на 67 кілометрів не була для неї великою. Катющева пробігала 200 кілометрів по шосе за 24 години. Однак, півроку тому вона перенесла травму стопи, хоча, як зазначає її подруга, коротка перерва в тренуваннях не повинна була вплинути на спортсмена такого рівня.

"Катя дуже сильний спортсмен... Як вона бігала в останні два місяці - не можу сказати (за час карантину на спортивну тему ми не спілкувалися), але приблизно півроку тому у неї була травма стопи, вона проходила курс лікування... Знаючи Катю, це не така й велика дистанція для неї, навіть якщо не так багато бігала останнім часом... Можливо, сонце і потім холод, поки її знайшли, так вплинули. Важко відповісти, але чому тоді інсульт на наступний день трапився?", - коментує трагедію Ковальська.

За словами одного з учасників пошукової операції Ігоря Мишка, Катерина під час подолання дистанції була в лідерах і їй залишалося всього 10 км до фінішу, коли вона зникла.

Чоловік зазначив, що бігунка була у тяжкому стані, коли її виявили, але все ж прийшла до тями.

"Їй дали води, зробили зовнішній огляд, МРТ і кардіограму, потім медпрацівники ввели глюкозу, після чого перевели в реанімацію", - зауважив Мишко.

14 червня у прес-службі Одеської облдержадміністрації повідомили про смерть спортсменки - в неї трапився інсульт.

Як повідомили в поліції, попередньо, інцидент кваліфікували за ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Зараз слідчими Суворовського відділу поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, пошуки Катющевої тривали кілька годин, її знайшли в непритомному стані у Куяльницького лиману. За попередньою інформацією, спортсменка отримала тепловий удар, а після тривалого перебування на повітрі - переохолодження.

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