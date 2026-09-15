Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 16 по 22 вересня показує спочатку теплу погоду з максимумом +26° у понеділок, а потім різке похолодання до +16° у вівторок з можливими опадами.

попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже фіксував стрімкі перепади температур, і нинішній тиждень підтверджує цю тенденцію. Дніпропетровщину чекає спочатку тепла погода, а наприкінці тижня — різке похолодання з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +16° до +26°.

У середу, 16 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, а вночі охолоне до +12°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У четвер, 17 вересня, стовпчики термометрів удень покажуть +22°, вночі — +13°. Небо переважно малохмарне, без опадів.

У п’ятницю, 18 вересня, температура вдень утримається на позначці +23°, вночі опуститься до +12°. Хмарність малохмарна, опади не прогнозуються.

У суботу, 19 вересня, вдень очікується +24°, вночі — +13°. Небо малохмарне, без опадів.

У неділю, 20 вересня, повітря прогріється до +25° вдень, вночі — до +14°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозується.

У понеділок, 21 вересня, синоптики очікують пік тепла — вдень до +26°, вночі +16°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 22 вересня, погода різко зміниться: вдень лише +16°, вночі також +16°. Небо затягне хмарами, і синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 21 вересня, з максимумом +26°, а найпрохолоднішим — вівторок, 22 вересня, коли температура опуститься до +16°. Перепад температур за тиждень становить 10°, а опади прогнозують саме у вівторок, 22 вересня.

У теплі дні тижня, коли повітря прогрівається до +24…+26°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок чи вечір і не забувати про захист від сонця. А ближче до вівторка, коли очікується різке похолодання до +16° та можливі опади, синоптики радять одягатися тепліше й мати при собі парасольку — особливо це стосується людей похилого віку.

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