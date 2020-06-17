Відразу кілька акцій проходять в середу, 17 червня, під Офісом президента. Ситуація вийшла з-під контролю
Як передає Politeka.net, під вікнами Володимира Зеленського зібралися прихильники політичного діяча Анатолія Шарія, а також його противники.
З боку останніх в учасників акції Шарія полетіли яйця, камені і пляшки з водою. Деякі мітингувальники завбачливо взяли парасольки та розкрили їх.
Правоохоронці втрутился в ситуацію й відтіснили нападників. Трохи пізніше особливо буйних учасників акції стали валити на землю і затримувати. Також підтягується Нацгвардія. Натовп скандує "поліція - працюй!"
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З лав мітингувальників вивели хлопця в футболці "Азова", який, нецензурно висловлюючись, кричав у бік підтримки Шарія: "Ссикуни *ні! Я сам прийшов! А ви відс*си пі*ські! Ви г*дони, я три роки воював, щоб вас, пі*сів, тут не було!"
"Треба сказати, стає "спекотно". Ще, судячи з оформлення плаката з написом "Шарія - під плінтус!" - до ОП підтягнувся "Нацкорпус". Поліції варто працювати активніше, щоб не допустити подальшого загострення", - йдеться в повідомленні Телеграм- каналу Klymenko Time.
Раніше ми повідомляли, з ранку під будівлю ОП стягнули військову техніку, Нацгвардію і поліцію.
Прихильники Шарія вимагають виконання прав журналістів. А частина представників праворадикальних організацій, які влаштували контракцію, з'явилися у білих халатах з написом "психлікарня #6" - прийшли "лікувати тих, кому подобається Шарій".
Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.
Як повідомляла Politeka, обурені українці пішли на штурм в центрі Києва, натовп не зупинити: кадри прориву.