Українці обурені появою в Бердянську бази відпочинку з сепаратистським назвою "Новоросія"

Як повідомляє Politeka.net, такий заклад можна знайти на Картах Google". Воно розташоване на Тінистому бульварі біля берегів Азовського моря і Червоного озера.

Практично всі відпочиваючі ставлять базі відпочинку в Запорізькій області найнижчу оцінку. Українці розповідають у відгуках, що заїжджали подивитися і побачили там жахливі умови. Деякі користувачі мережі вимагають терміново прибрати з України така установа або хоча б назва:

"Жах. У всіх сенсах, починаючи з назви!"; "Хотів зупинитися, але за назви пошукаю інше місце"; "Де СБУ?"; "Огидно"; "Жерсть, катастрофа.....назви відповідає!"; "Приберіть з карт це непорозуміння. І, бажано, саму базу теж, принаймні з України"; "Заїхали на цю базу глянути, повний срср, туалет жахливий, контингент бидло, умов ніяких. Не раджу. Зупинилися в приватників"; "Убоге місце, цивілізації немає, води немає, електрики немає. Велика кількість маргиналтных істот. Загалом все, збігається з назвою"; "Скажіть що ще є кафе "Сепар" на території...".

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