Загоряння в будівлі хостелу, де проживали заробітчани з України, сталося пізно вночі
Про це пише місцеве видання radiokrakow.pl.
Повідомляється, що НП сталася вчора, 5 липня, в містечку Погожице (Малопольське воєводство).
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Зокрема, зловмисники вирішили підпалити будівлю місцевого хостелу, в якому проживали 12 осіб, серед яких були і українські заробітчани.
Незважаючи на те, що займання сталося серед ночі, люди в результаті сильної пожежі не постраждали - їх вдалося оперативно вивести з палаючого будинку, в якому розташований хостел.
За інформацією журналістів, поліцейські оперативно затримали паліїв. Ними виявилися громадяни Польщі, які також проживали в цьому хостелі.
Мотиви дій паліїв на даний момент невідомі.
Раніше ми повідомляли, 3 липня біля аеропорту "Жуляни" в Києві сталася масштабна пожежа. Очевидці публікували кадри і подробиці події в соціальній мережі Facebook.
Пожежа почалася за адресою Повітрофлотський проспект, 66-74.
"Пожежа на виїзді з Києва у бік аеропорту Жуляни. Там гаражі/ресторан. Люди не можуть потрапити в аеропорт. Все перекрито. Приїхала пожарка. Там балони, можуть вибухнути", – раніше говорилося в повідомленні.
Нагадаємо, вибухи прогриміли під Одесою, рятувальники вжили заходів: фото з місця
Також Politeka писала, що нова НП поруч з підірваної багатоповерхівкою в Києві, будинок почорнів від полум'я