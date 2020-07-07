Загоряння в будівлі хостелу, де проживали заробітчани з України, сталося пізно вночі

Про це пише місцеве видання radiokrakow.pl.

Повідомляється, що НП сталася вчора, 5 липня, в містечку Погожице (Малопольське воєводство).

Зокрема, зловмисники вирішили підпалити будівлю місцевого хостелу, в якому проживали 12 осіб, серед яких були і українські заробітчани.

Незважаючи на те, що займання сталося серед ночі, люди в результаті сильної пожежі не постраждали - їх вдалося оперативно вивести з палаючого будинку, в якому розташований хостел.

За інформацією журналістів, поліцейські оперативно затримали паліїв. Ними виявилися громадяни Польщі, які також проживали в цьому хостелі.

Мотиви дій паліїв на даний момент невідомі.

Раніше ми повідомляли, 3 липня біля аеропорту "Жуляни" в Києві сталася масштабна пожежа. Очевидці публікували кадри і подробиці події в соціальній мережі Facebook.

Пожежа почалася за адресою Повітрофлотський проспект, 66-74.

"Пожежа на виїзді з Києва у бік аеропорту Жуляни. Там гаражі/ресторан. Люди не можуть потрапити в аеропорт. Все перекрито. Приїхала пожарка. Там балони, можуть вибухнути", – раніше говорилося в повідомленні.

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