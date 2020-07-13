Українська армія вкотре несе непоправні втрати у зоні проведення ООС

Про це інформує прес-центр штабу у Facebook, пише Politeka.net.

Зазначається, що две трагедии сталися сьогодні, 13 липня.

За інформацією прес-центру, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" встигли порушити режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ поблизу Славного (Мар'їнський район, поблизу Донецька) із гранатометів та стрілецької зброї.

"На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - йдеться у повідомленні.

Військові також зазначили, що ще одна трагедія сталася поруч із Зайцевим. Зокрема, військовослужбовець ЗСУ підірвався на невідомому пристрої.

"Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв", - резюмував прес-центр ООС у повідомленні.

"Смерть ворогам!", "Вічна Память Героям!Співчуття родинам загиблих Героїв....", "Немає слів... біль... Спочивайте спокійно, хлопці", "Вічна пам'ять, спокій!Схиляємо голови в скурботі!", "Просто перестати стріляти", - відреагували українці у коментарях під дописом.

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