Українська група під гарантії ОБСЄ хотіла забрати загиблого, але потрапила у ворожу потрійну засідку

Як передає Politeka.net, про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, трагедія сталася в районі окупованої Горлівки.

Група у складі дев'яти військовослужбовців вирушила на евакуацію загиблого поблизу лінії фронту, отримавши попередні гарантії від бойовиків, але потрапила в засідку.

"Не можу отямитися Про евакуацію тіла домовлялися через ОБСЄ і СЦКК. Домовилися. Бойовики погодилися. Для евакуації вийшла група з дев'яти наших військових разом з представником СЦКК. Під гарантії ОБСЄ. Всі були в білих шоломах і спеціальних жилетах", – повідомив Цаплієнко деталі військового злочину.

Журналіст зазначив, що українську групу почали підло розстрілювати з трьох сторін, в результаті чого двоє людей загинули на місці.

"Всі потрапили в потрійну засідку. Групу, незважаючи на всі гарантії, почали обстрілювати з трьох сторін. Двоє наших людей, один з яких медик, загинули на місці", – додав Цаплієнко у своєму особистому Telegram.

В прес-центрі штабу ООС наголосили, що група військових висунулася на евакуацію загиблого в білих касках і з розпізнавальними знаками, але окупантів це не зупинило.

"В цей час ворог відкрив вогонь на знищення з стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. У цей момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що в результаті підлої атаки медик загинув, ще двоє отримали поранення.

"Підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська навіть не збираються дотримуватися ніяких міжнародних правових норм", - додали в ООС.

Варто відзначити, що тіла загиблих і поранений боєць все ще знаходяться на місці обстрілу, а українська сторона веде переговори з ОБСЄ про їх евакуації.

"Підлість, обстріляти медиків...", "Немає їм прощення", "Погано бути слабкою країною...", "Просто припинити стріляти", "Вічна пам'ять героям. Смерть ворогам", "Сподіваюся їх зрівняли з землею", - написали українці в коментарях.

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