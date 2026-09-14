Дефіцит продуктів у Харківській області активно обговорюють у соцмережах та месенджерах на тлі фото «порожніх полиць». Журналісти поїхали в супермаркет і перевірили, чи справді харків’янам варто запасатися найнеобхіднішим.

Дефіцит продуктів у Харківській області знову став темою чуток — тепер його пов'язують із проблемами логістики через війну.

Перевірити, чи справді в Харківській області виник дефіцит продуктів, журналісти вирішили особисто. Завітали до супермаркету на Салтівці — і перший висновок побачили одразу: порожніх полиць там немає. У продажу є бакалія, крупи, борошно, цукор, сіль, консерви, хліб, олія, побутова хімія та засоби гігієни.

Відвідувачі кажуть, що асортимент не змінився. «Порожніх полиць не бачимо. Цукор, сіль, гречка — все є, все в наявності. Запасатися не будемо, бо можна просто прийти в магазин і спокійно придбати потрібне», — поділилася одна з покупчинь на ім’я Вікторія.

Попри інформаційну хвилю, ціни також залишилися звичними. Сіль, як і раніше, коштує в межах 20 гривень за кілограм, борошно — близько 23–24 гривень за кілограм, двокілограмова упаковка обійдеться приблизно у 47 гривень.

Директор із розвитку торговельного центру Андрій Кудінов запевнив, що ситуація з наявністю товарів стабільна, а ціни за останній місяць не зросли навіть на тлі розмов про ажіотаж. «Навіть проблеми з логістикою не вплинули на прилавки міста. Бізнес адаптувався до роботи під обстрілами. Працюємо і будемо працювати», — наголосив він.

Чи варто робити запаси

Висновок простий: панічного дефіциту в Харкові наразі немає, полиці заповнені і товарами соціального сегмента, і преміум-асортиментом. Експерти радять не скуповувати продукти про запас — свинини, солі, цукру, круп і консервів у магазинах достатньо, тож купувати можна у звичному режимі без зайвої метушні.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Харківській області: на скільки зросли ціни на крупи та борошно.