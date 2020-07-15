Українських бійців обстріляли з ракетного комплексу "Фагот" після трагедії з евакуаційної бригадою і вбивства медика

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу штабу ООС, у вівторок, 14 липня, в Донецькій області поблизу Новомихайловки збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений в результаті обстрілу з автоматичних с танкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Водяного.

До цього, в понеділок, 13 липня, під час евакуації тіла загиблого командира розвідвзводу поблизу селища Зайцево, евакуаційна група потрапила в заздалегідь підготовлену засідку окупантів. Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Тіло командира розвідвзводу забрали бойовики, а тіло медика й поранений сержант досі знаходяться на полі бою. У ЗМІ з'явилося ім'я загиблого медика - Микола Ілін.





За словами Миколи Левицького, керівника української сторони у Спільному центрі контролю і координації припинення вогню, перед виходом евакуаційної групи були надані всі гарантії безпеки, однак бойовики влаштували справжнє варварство - за Женевською конвенцією, обстрілювати військового медика або брати його в заручники - військовий злочин.

"Гарантії безпеки були надані, як повідомили СММ ОБСЄ, з 14:00 до 18:00, тому група вийшла. В білих касках, розпізнавальних білих жилетах з написом "СЦКК", - зазначив Левицький.

Прокуратура Донецької області вже відкрила провадження за порушення законів війни і умисне вбивство.

За словами жителів Зайцево, останнім часом бойовики обстрілюють цю ділянку все частіше.

"Такого не було протягом останніх двох років... Звук постійно, тобто їх постійно тріпає... (ведеться обстріл українських бійців, - ред.), - каже одна з місцевих мешканок.

Нагадаємо, "все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.

Також Politeka писала, що ВСУ дали по зубах росіянам на фронті: «великі втрати», розкриті деталі успіху в ООС.