Бойовики на Донбасі знову понесли втрати - за добу ЗСУ ліквідували двох окупантів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що 15 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши проти ЗСУ заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.
Зокрема, по оборонцях Талаківки, окрім гранатометів та кулеметів, ворог застосував і міномети 120-го калібру.
В районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка агресор обстрілював українських захисників із гранатометів та кулеметів.
Загарбники проявляли свою вогневу активність і поруч із Новолуганським. В цій місцевості окупанти задіяли проти ЗСУ озброєння БМП та автоматичні станкові гранатомети.
Крім того, факти використання бойовиками забороненого озброєння виявлено неподалік від Оріхового та Новотошківського. На цих ділянках фронту збройні формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Українські військові надали адекватну відповідь на обстріли окупантів, після чого ворог припинив свою активність.
За даними української розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох загарбників.
Втрати бойовиків також підтвердив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штірліц.
Він повідомив, що протягом минулої доби втрати бойовиків склали двоє "двохсотих" та двоє "трьохсотих".
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