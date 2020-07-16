Зазначається, що 15 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши проти ЗСУ заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

В районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка агресор обстрілював українських захисників із гранатометів та кулеметів.

Зокрема, по оборонцях Талаківки, окрім гранатометів та кулеметів, ворог застосував і міномети 120-го калібру.

Загарбники проявляли свою вогневу активність і поруч із Новолуганським. В цій місцевості окупанти задіяли проти ЗСУ озброєння БМП та автоматичні станкові гранатомети.

Крім того, факти використання бойовиками забороненого озброєння виявлено неподалік від Оріхового та Новотошківського. На цих ділянках фронту збройні формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.