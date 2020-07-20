Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" цілеспрямовано розстріляли групу бійців ЗСУ, які були в білих жилетах

Про це повідомляє ТСН.

Так, в соціальних мережах з'явилося відео розстрілу української групи під білим прапором на Донбасі, яка хотіла забрати тіло загиблого побратима.

Відомо, що унікальні кадри були зняті з допомогою БПЛА. На відео можна побачити розстріл тих, хто у складі групи вийшов на пошуки тіла загиблого українського воїна.

На кадрах видно, як тяжко поранений боєць, одягнений у білий шолом і білий бронежилет, намагається відповзти в укриття. Його побратими по службі розповідають, що на кадрах видно і те, як тяжко поранений накладає собі джгут.

Бійці ЗСУ впевнені, що розстріл української евакуаційної групи по дорозі до тіла не був випадковим. Тоді на українських бійців були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов'язки на руках, але росіян це не зупинило і вони зважилися на чергове військове злочин на Донбасі.

Раніше ми розповідали, як росіяни підготували групі бійців ЗСУ пастку, коли вони намагалися забрати тіло загиблого побратима.

Окупанти "Л/ДНР" застосували стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

Перед виходом евакуаційної групи були надані всі гарантії безпеки, однак окупанти зважилися на варварство і здійснили військовий злочин, убивши медика на передовій.

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