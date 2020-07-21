Терорист, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку, відпустив на волю трьох заручників

Ситуація в Луцьку, де озброєний чоловік на ім'я Максим Кривош захопив в заручники пасажирів рейсового автобуса, почала змінюватися. Близько 20:40 терорист випустив з автобусу трьох осіб. Серед них виявилися пенсіонерка, вагітна жінка і підліток. Варто відзначити, що раніше сам злочинець стверджував, що в автобусі є ще й поранений, однак, судячи з усього, його він поки відпускати не збирається.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що незадовго до випуску заручників з терористом особисто переговорив Володимир Зеленський.

«Володимир Зеленський особисто говорив з чоловіком, який захопив заручників в Луцьку, після чого той відпустив трьох осіб», - повідомив він.

Зеленський також виконав вимогу терориста особисто до себе. Він опублікував відео, на якому вимовляє фразу: «Фільм «Земляни», 2005 року, дивитися всім».

Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 21. Juli 2020

Також перед тим, як відпустити людей, Кривош знову зв'язався з журналістами у прямому ефірі телеканалу «НТА». На питання про те, чи можуть вони чимось допомогти, терорист запропонував їм приїжджати на місце події в Луцьк.

«Приїжджайте, знімайте, якщо встигнете. Можете і не встигнути», - заявив злочинець.

Він також підкреслив, що готовий відпустити всіх заручників, тільки якщо будуть виконані його умови.

«Жоден ган**н з тих, кого я перерахував, не виконав моїх вимог і не записав звернення», - додав терорист.

Пізніше спецназ затримав Кривоша, а всі заручники були звільнені.

Близько 21:40 зловмисник вирішив відпустити заручників, яких утримував в автобусі цілий день. Відразу після того як люди вийшли, правоохоронці почали штурм.

Як стало відомо, терориста вдалося затримати. Його повалили на землю з руками за спиною.



За попередніми даними, операція зі знешкодження терориста обійшлася без жертв.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

Терорист опублікував в мережі список вимог. Він хоче, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони - "терористи в законі".

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.