Бойовики на Донбасі понесли серйозні втрати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца

За його даними, за втрати російсько-окупаційних військ 22 липня склали 5 осіб.

Зокрема, за даними Штірліца, один окупант загинув, а ще п'ятеро - отримали важкі поранення.

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Також пресслужба штабу операції об'єднаних сил повідомила, що протягом середи, 22 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська. З гранатометів та кулеметів загарбники обстріляли опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний", - повідомляють у штабі.

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Крім того, відомо, що в противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік від Мар’їнки та Лебединського. А проти оборонців населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.
 
За даними штабу ООС, за добу двоє український захисників отримали поранення.