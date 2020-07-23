У бойовиків є "двохсоті" і "трьохсоті"

Бойовики на Донбасі понесли серйозні втрати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца

За його даними, за втрати російсько-окупаційних військ 22 липня склали 5 осіб.

Зокрема, за даними Штірліца, один окупант загинув, а ще п'ятеро - отримали важкі поранення.

Також пресслужба штабу операції об'єднаних сил повідомила, що протягом середи, 22 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська. З гранатометів та кулеметів загарбники обстріляли опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний", - повідомляють у штабі.