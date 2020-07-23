Бойовики на Донбасі понесли серйозні втрати
Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца
За його даними, за втрати російсько-окупаційних військ 22 липня склали 5 осіб.
Зокрема, за даними Штірліца, один окупант загинув, а ще п'ятеро - отримали важкі поранення.
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Також пресслужба штабу операції об'єднаних сил повідомила, що протягом середи, 22 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.