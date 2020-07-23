Боевики на Донбассе понесли серьезные потери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица

По его данным, за потери российско-оккупационных войск 22 июля составили 5 человек.

В частности, по данным Штирлица, один оккупант погиб, а еще пятеро - получили тяжелые ранения.

Также пресс-служба штаба операции объединенных сил сообщила, что в течение среды, 22 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг на рассвете вел огонь из минометов калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Майорска. Из гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников возле Хутора Вольный", - сообщают в штабе.

Кроме того, известно, что противник на Донбассе открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Марьинки и Лебединского. А против защитников населенного пункта Богдановка вооруженные формирования РФ применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25.

По данным штаба ООС, в течение прошедших суток, 22 июля, украинские военные тоже понесли потери на Донбассе. Известно, что двое бойцов ВСУ получили ранения. Они были госпитализированы, сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь.