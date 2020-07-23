Боевики на Донбассе понесли серьезные потери
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица
По его данным, за потери российско-оккупационных войск 22 июля составили 5 человек.
В частности, по данным Штирлица, один оккупант погиб, а еще пятеро - получили тяжелые ранения.
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Также пресс-служба штаба операции объединенных сил сообщила, что в течение среды, 22 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца остались жена и двое детей.