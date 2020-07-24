У бойовиків не було шансів

Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" зазнали серйозних втрат на передовій

Про це пише Politeka.net.

Про новий успіх ЗСУ у своєму Facebook повідомив військовослужбовець Олександр Ведмідь.

За його словами, на Приазов'ї нашим бійцям вдалося завдати нищівного удару по позиціях окупаційних військ, в результаті чого був знищений ворожий станковий протитанковий гранатомет (СПГ).

На відеоролику можна побачити, як підконтрольні Кремлю терористи окопалися поряд з житловим будинком. Але їх помітили бійці ЗСУ і прицільним пострілом із протитанкового ракетного комплексу потрапили точно в ціль.

"Приазов'я. Знищення розрахунку СПГ "орків". Це війна", – йдеться у підписі до опублікованого відео.

"Круті", "Ви - круті. Прошу лише одного - повернутися додому живими і здоровими", "Наші воїни!", "Супер, неймовірно. Нехай завжди посміхається удача", "Так працюють найкращі. Пишаюся вами", "Молодці хлопці. Будьте здорові і удачі", "Уважуха, дай вам бог здоров'я", "Слава захисникам України", "Історія робиться вами, круті", - подякували українці бійців ВСУ за знищення окупантів.

Раніше ми розповідали, як 13 липня російсько-окупаційні війська "ЛДНР" цілеспрямовано розстріляли групу бійців ЗСУ, які були в білих жилетах.

Бійці ЗСУ впевнені, що розстріл української евакуаційної групи по дорозі до тіла не був випадковим. Тоді на українських бійців були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов'язки на руках, але росіян це не зупинило і вони зважилися на чергове військове злочин на Донбасі.

Перед виходом евакуаційної групи бойовиками були надані всі гарантії безпеки, однак окупанти не стримали своє слово і влаштували засідку українцям.

Нагадаємо, у Києві провели в останню путь українського військового медика Миколи Ільїна.

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця залишилися дружина і двоє дітей.

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