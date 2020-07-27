Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже менше ніж через півгодини після початку перемир'я

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію штабу ООС.

Так, командувач ООС на брифінгу заявив, що окупаційні сили порушили режим тиші в 00.20-00.45. Бойовики вели обстріл 36-ї окремої бригади зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, близько 9 години ранку були обстріляні позиції в смузі відповідальності 79-ї бригади. Бійці ЗСУ на вогонь не відповідали. Втрат в результаті обстрілів,з боку бойовиків немає.

Як відомо, з 27 липня почав діяти черговий режим припинення вогню, про який в Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

Також повідомлялось, що після домовленості про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі бойовики влаштували провокацію проти сил ООС. Зокрема, ворог влаштував на Донбасі чергову провокацію неподалік від Новомихайлівки та замінував українських позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Ці міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. Такі міни ставляться дистанційно і мають період самоліквідації від 4 до 100 годин. У штабі ООС наголошують, що підступність провокації бойовиків полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати, і тоді вибух буде розцінюватись як обстріл з боку ЗСУ або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

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