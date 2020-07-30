З'явилися подробиці трагічної загибелі відомого українського виконавця Олександра Юшка

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ повідомили в своїх Telegram-каналах.

Інформація про загибель українця Олександра Юшка, якого всі знали під псевдонімом "Енді Картрайт", з'явилася сьогодні вранці, 30 липня.

В поліцію звернулася адвокат з Санкт-Петербурга, яка розповів, що до неї звернулася дивна жінка. Вона стверджувала, що її чоловік помер чотири дні тому.

"Коли в квартиру Картрайта прийшла поліція, їх зустрічала Марина Кохал і п'ять чорних пакетів. У них знаходилися фрагменти тіла репера. Кохал розповіла, що чоловік помер від передозування наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Дружина українського репера Енді Картрайта заявила, що протягом чотирьох днів думала, що їй зробити з тілом чоловіка, і потім вирішила розчленувати його.

"Кохал затримали, якщо її версія про смерть чоловіка не підтвердиться, то її чекає звинувачення у вбивстві", - додали журналісти.

Тіло відомого українського виконавця Енді Картрайта відправили на експертизу, щоб з'ясувати, чи дійсно він помер від передозування наркотиків.

Раніше ми повідомляли про трагічну смерть ветерана АТО.

Вранці 27 липня у Запоріжжі в реанімації від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевка з позивним "Смерть".

Він служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років, народився в Запоріжжі.

Біля продуктового магазину у ветерана АТО виник конфлікт з чоловіком, який чіплявся до перехожих дівчат. Черевко зробив йому зауваження, після чого почалася бійка. "Смерть" отримав удар в голову, результатом якого стала тяжка черепно-мозкова травма.

За життя бійця медики боролися три дні, але безуспішно.

Нагадаємо, трагично обірвалося життя воїна АТО

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