Стала известна причина смерти украинского военного Артура Бахнара
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение ветерана АТО Мирослава Гая в соцсети.
Так, по словам Гая, боец ВСУ действительно умер во время перемирия, но это была небоевая потеря - Бахнара не стало из-за отека головного мозга.
"Сейчас в интернете распространяется информация о погибшем украинском воине Бахнаре Артуре Викторовиче. Да, действительно, к сожалению, он умер. Но эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, не выкладываю ее по этическим причинам, потому что там личные данные бойца. Причина смерти: отек головного мозга, неустановленной этиологии", - написал ветеран АТО.
При этом, по словам Гая, никаких травм головы у бойца ВСУ обнаружено не было.
Он также отметил, что и сам является одним из тех, кто недоволен "капитуляционной политикой высшего руководства страны и является критиком "такой формы перемирия", которая несет дополнительные угрозы для украинских защитников".
"Но именно в этом случае никакой зрады нет. Соболезнования семье и близким. Какими бы не были обстоятельства смерти бойца, Артур был тем, кто сознательно выбрал путь идти на фронт и защищать Украину. Светлая память", - добавил ветеран АТО.
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