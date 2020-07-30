Стала известна причина смерти украинского военного Артура Бахнара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение ветерана АТО Мирослава Гая в соцсети.

Так, по словам Гая, боец ВСУ действительно умер во время перемирия, но это была небоевая потеря - Бахнара не стало из-за отека головного мозга.

"Сейчас в интернете распространяется информация о погибшем украинском воине Бахнаре Артуре Викторовиче. Да, действительно, к сожалению, он умер. Но эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, не выкладываю ее по этическим причинам, потому что там личные данные бойца. Причина смерти: отек головного мозга, неустановленной этиологии", - написал ветеран АТО.