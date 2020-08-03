Стало відомо про вимоги терориста, який захопив заручника в київському банку
Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію зі ЗМІ та телеграм-каналів.
Повідомляється, що чоловік зажадав присутності одного з телеканалів для онлайн-відеозвернення до своїх вимог.
Нагадаємо, про терориста повідомив в Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.
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"У поліцію зателефонувала представниця АТ Універсал Банк (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру Леонардо) і повідомила, що в відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням ", - написав він.
Коментар Антона Геращенка тут
Також з'явилося перше фото терориста:
і інформація про те, що він - громадянин Узбекистану:
Онлайн-трансляція того, що відбувається в Києві:
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