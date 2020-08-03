Стверджує, що в рюкзаку у нього бомба

Стало відомо про вимоги терориста, який захопив заручника в київському банку

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію зі ЗМІ та телеграм-каналів.

Повідомляється, що чоловік зажадав присутності одного з телеканалів для онлайн-відеозвернення до своїх вимог.

Нагадаємо, про терориста повідомив в Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

"У поліцію зателефонувала представниця АТ Універсал Банк (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру Леонардо) і повідомила, що в відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням ", - написав він.

Коментар Антона Геращенка тут

Також з'явилося перше фото терориста:

і інформація про те, що він - громадянин Узбекистану:

Онлайн-трансляція того, що відбувається в Києві:

Politeka повідомляла, що історія з полтавським терористом Романом Скрипником, який взяв в полон високопоставленого офіцера, отримала продовження.

Повідомляється, що силовикам вдалося ліквідувати терориста Романа Скрипника, який останні дні переховувався в лісі. Спецоперація була проведена сьогодні вночі, 1 серпня, в районі населеного пункту Опішня.

У Кривому Розі звільнили з полону місцевого жителя. Встановлено, що 27-річного чоловіка викрав його знайомий, після цього практично дві доби утримував його на прив'язі, вимагаючи гроші. Відвезли потерпілого від його ж будинку, причому зроблено це було при свідках.

31-річний викрадач привіз свою жертву до себе в квартиру, після чого надів йому на шию нашийник і прикував до батареї. Правоохоронцям вдалося звільнити потерпілого 24 липня. Його госпіталізували з численними пораненнями.

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