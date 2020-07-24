"13 липня назавжди залишиться для нашого батальйону чорною датою. Вчора на Дніпропетровщині попрощалися з третім загиблим під Зайцевим — сержантом Ярославом Журавлем", - повідомляють у пресслужбі батальйону морської піхоти.

Зазначається, що це саме Ярослава Журавля зафільмувала аеророзвідка, коли він, отримавши поранення, намагався пересуватись у бік позицій ЗСУ.

"У білому шоломі й поранений, Ярослав намагався надати собі допомогу та повз у бік наших позицій", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після поранення Журавля окупанти не дали українським військовим можливості евакуювати його. Відомо, що морпіх у складі евакуаційної групи йшов забирати тіло свого командира - лейтананта Красногрудя.

"Ворог тоді не просто порушив домовленості з ОБСЄ і влаштував засідку гуманітарній місії, яка йшла забирати тіло загиблого лейтенанта Дмитра Красногрудя. Ворог навіть не дав нам евакуювати пораненого сержанта Журавля, який 13 липня проявив мужність й викликався провести групу з СЦКК, саперів та морпіхів на місце, де загинув його командир. Ярослав йшов першим. І першим прийняв на себе вогонь терористів", - йдеться в повідомленні.