Загиблий на Донбасі морпіх Ярослав Журавель добровільно викликався провести групу з СЦКК на місце, де в результаті бойовики влаштували засідку бійцям ООС
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 137-го окремого Батальйону Морської піхоти.
"13 липня назавжди залишиться для нашого батальйону чорною датою. Вчора на Дніпропетровщині попрощалися з третім загиблим під Зайцевим — сержантом Ярославом Журавлем", - повідомляють у пресслужбі батальйону морської піхоти.
Зазначається, що це саме Ярослава Журавля зафільмувала аеророзвідка, коли він, отримавши поранення, намагався пересуватись у бік позицій ЗСУ.
"У білому шоломі й поранений, Ярослав намагався надати собі допомогу та повз у бік наших позицій", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що після поранення Журавля окупанти не дали українським військовим можливості евакуювати його. Відомо, що морпіх у складі евакуаційної групи йшов забирати тіло свого командира - лейтананта Красногрудя.
"Ворог тоді не просто порушив домовленості з ОБСЄ і влаштував засідку гуманітарній місії, яка йшла забирати тіло загиблого лейтенанта Дмитра Красногрудя. Ворог навіть не дав нам евакуювати пораненого сержанта Журавля, який 13 липня проявив мужність й викликався провести групу з СЦКК, саперів та морпіхів на місце, де загинув його командир. Ярослав йшов першим. І першим прийняв на себе вогонь терористів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, остання година життя "Естонця" записувалась на камеру: опубліковані кадри.
Як повідомляла Politeka, ООС розповіли, що окупанти зробили з тілами медика і морпіха: "Уражені органи і кістки...".
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Також Politeka писала, що загиблого на Донбасі Ярослава Журавля зустрічали живим коридором: на Дніпропетровщині провели в останню путь морпіха-героя.