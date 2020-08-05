В мережі показали, чим займаються бойовики на Донбасі під час перемир'я
 
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував волонтер Андрій Римарук.
 
"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, роя нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, ляснув і закурив би цигарку", - зазначив він у підписі до відео.

За його словами, режим припинення вогню приречений на провал.
 
"До режиму припинення вогню залишилося не довго, враховуючи прибуття гумконвою і чергову порцію загроз з Москви. Володимир Зеленський, ну що ти там, коли стріляти можна буде?", - звернувся волонтер до президента.

Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку. До режиму припинення вогню лишилось не довго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з москви. Володимир Зеленський ну шо ти там, коли єбашить можна буде?

Gepostet von Andrii Rymaruk am Samstag, 1. August 2020

Нагадаємо, режим повного припинення вогню на Донбасі був оголошений 27 липня. 

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