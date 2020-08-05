В мережі показали, чим займаються бойовики на Донбасі під час перемир'я

Як передає Politeka.net , відповідні кадри опублікував волонтер Андрій Римарук.

"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, роя нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, ляснув і закурив би цигарку", - зазначив він у підписі до відео.

За його словами, режим припинення вогню приречений на провал.