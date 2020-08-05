Нагадаємо, режим повного припинення вогню на Донбасі був оголошений 27 липня.
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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що країна буде боротися за мир в рамках мінських переговорів.
Як підкреслив глава держави, від цього залежать санкції проти Російської Федерації. Він дав рік на те, щоб вирішити врегулювати ситуацію в Мінську.
Нагадаємо, боєць ВСУ розповів, що відбувається на передовій після укладення перемир'я на Донбасі: "не дай Бог...".
Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.
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