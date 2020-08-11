Терористи "Л / ДНР" почали шукати новобранців через оголошення

Російські терористи "Л / ДНР" активізували діяльність з пошуку новобранців для поповнення своїх лав. Для цього вони вдаються навіть до розміщення відповідних оголошень.

Про це повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міністерства оборони України.

Уточнюється, що агітаційно-пропагандистська робота російських окупаційних адміністрацій спрямована на осіб віком від 18 до 55 років.

"Зокрема, збільшилася кількість пропагандистських заходів, у тому числі розміщення оголошень у місцевих ЗМІ та в громадських місцях. Локальними операторами стільникового зв'язку масово розсилаються СМС-повідомлення з агітацією на службу за контрактом", – повідомили захисники України.

Крім того, окупанти збільшили кількість агітаційних груп, відряджених зі складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів РФ для ведення вербувальної роботи в населених пунктах тимчасово окупованих територій.

Водночас у підрозділах противника триває перепризначення офіцерського складу ланки "рота – батальйон" за результатами інспектування угруповання російських окупаційних військ у липні комісіями Міноборони, Генштабу та Південного військового округу ЗС РФ.

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