На Вінниччині матір вирішила втихомирити непокірну доньку-підлітка вельми радикальним методом

Про інцидент, який стався в Чечельницькому районі, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції області.

Як розповіли правоохоронці, в райвідділ поліції зателефонувала 14-річна дівчина і поскаржилася на насильство з боку матері.

За вказаною адресою негайно виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Під час з'ясування обставин виявилося, що 30-річна жінка поскандалила з дочкою, після чого взяла ланцюг з нашийником і за допомогою навісного замка прив'язала дівчинку в будинку. Через дві години вона її звільнила, після чого потерпіла негайно звернулася в поліцію за допомогою.

Свій вчинок мати пояснила тим, що хотіла "перевиховати" дочку, яка постійно тікає з дому і абсолютно не хоче допомагати по господарству.

Тепер вивченням ситуації в сім'ї займуться співробітники ювенальної превенції та соціальні служби.

Дії жінки кваліфікуються слідством за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Зазначимо, що раніше схожий злочин по відношенню до дитини зафіксовано і в Одеській області. Там батьки садили на ланцюг свою 11-річну доньку. Подія мала місце в квітні поточного року в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Тоді, за словами сусідів, матір побила неповнолітню дівчинку за те, що та без дозволу пішла додому з гостей, де дорослі випивали.

У ході розслідування було встановлено, що дівчинку не тільки били, а й прив'язували на ланцюг, щоб не тікала з дому. І відношення до цього мала не тільки 42-річна мати дитини, а й її 40-річний співмешканець, який прилаштував ланцюг до дивана.

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