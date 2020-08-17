В Винницкой области мать решила усмирить непокорную дочку-подростка весьма радикальным методом

Об инциденте, который произошел в Чечельницком районе, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции области.

Как рассказали правоохранители, в райотдел полиции позвонила 14-летняя девушка и пожаловалась на насилие со стороны матери.

По указанному адресу немедленно выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.

Во время выяснения обстоятельств оказалось, что 30-летняя женщина поскандалила с дочерью, после чего взяла цепь с ошейником и с помощью навесного замка привязала девочку в доме. Через два часа она ее освободила, после чего потерпевшая немедленно обратилась в полицию за помощью.

Свой поступок мать объяснила тем, что хотела «перевоспитать» дочку, которая постоянно убегает из дома и совершенно не хочет помогать по хозяйству.

Теперь изучением ситуации в семье займутся сотрудники ювенальной превенции и социальные службы.

Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Отметим, что ранее похожее преступление по отношению к ребенку зафиксировано и в Одесской области. Там родители садили на цепь свою 11-летнюю дочку. Происшествие имело место в апреле текущего года в одном из сел Белгород-Днестровского района. Тогда, по словам соседей, мать избила несовершеннолетнюю девочку за то, что та без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые выпивали.

В ходе расследования было установлено, что девочку не только били, но и привязывали на цепь, чтобы не убегала из дома. И отношение к этому имела не только 42-летняя мать ребенка, но и ее 40-летний сожитель, который пристроил цепь к дивану.

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