Водій мав на 8 років відправитися за грати

Винуватець ДТП, у якій загинула 13-річна дівчинка Ганна Шевчук, залишився на волі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на OBOZREVATEL.

Так, Київський апеляційний суд в липні виніс остаточний вердикт у справі про аварію, в якій загинула 13-річна. Винуватець ДТП мав провести в тюрмі 8 років, але в даний момент він спокійно живе вдома в Глевасі. Крім того, він вже подав клопотання про застосування амністії, про що розповів журналістам.

Слід зазначити, що трагедія, про яку йде мова, сталася три роки тому, 22 червня 2017 року. Сестри Ганна та Олена Шевчук підходили до будинку в с.Тарасівка Києво-Святошинського району, коли на перехресті 13-річну Ганну збив легковий автомобіль. Разом з велосипедом дівчинку відкинуло на кілька метрів.

"Я підбігла до Ані і почала перевіряти пульс, вона стікала кров'ю... Водій зупинився в 50-80 метрах", - розповіла старша сестра Ганни.

За кермом був 47-річний Станіслав Сторожик. Родичі загиблої запевняють, що він навіть не підійшов до дівчинки і поводився зухвало: кричав на людей і навіть накинувся на матір школярки.

Півтора місяці тому, 2 липня 2020 року, Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Водій мав відправитися відбувати покарання, однак щось пішло не так.

На сполох забили рідні загиблої дівчинки і сусіди злочинця. Людмила Шевчук розповіла, що чоловік, засуджений до 8 років позбавлення волі, ось уже майже півтора місяці спокійно живе у себе вдома в селищі Глеваха Київської області.

Журналістам вдалося поспілкуватися з винуватцем ДТП. Він підтвердив, що перебуває вдома і те, що він збирається "потрапити під амністію".

На вересень цього року вже призначено судове засідання за клопотанням чоловіка.

Крім того, за даними журналістів, Сторожик може бути причетний і до ще однієї ДТП. Що ж стосується амністії, згідно з так званим законом Савченко, від покарання, передбаченого певними статтями Кримінального кодедксу, з 2016 року і справді можна "позбутися".

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