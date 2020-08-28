На Донбасі зростає кількість небойових втрат серед окупантів
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
 
Так, за даними української розвідки, в зоні проведення операції Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ продовжують нести втрати особового складу.
 
За останній місяць, від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі (від 27 липня) ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими.
 
За даними штабу ООС, всі втрати окупантів були небойовими.
 
"Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби", - йдеться в повідомленні.

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За даними розвідки, наразі морально психологічний стан у ворожих підрозділах є вкрай низьким. Крім того, у бойовиків спостерігається суттєва неукомплектованість особовим складом. Окупанти хочуть вирішити цю проблему, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, залучаючи їх до контрактної служби, але безуспішно.
 
Мирне населення не реагує на агітаційну кампанію і заклики йти воювати на боці "ЛДНР", тому тепер окупаційна влада, вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу. Планується набрати 10 тисяч новобранців. Окупанти обіцяють, що новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт, але навіть це не викликає довіри у місцевих, тому такі плани окупантів опинились під загрозою зриву.

Як відомо, раніше повідомлялося і про зростання кількості "небойових втрат" в рядах ЗСУ. Зокрема, лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький засумнівався в тому, що втрати України на Донбасі за останній місяць дійсно є небойовими, тому що почастішала кількість випадків необережного поводження зі зброєю, що, на думку політика, звучить дивно, враховуючи, що на фронті воюють досвідчені бійці.

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