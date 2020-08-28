Як відомо, раніше повідомлялося і про зростання кількості "небойових втрат" в рядах ЗСУ. Зокрема, лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький засумнівався в тому, що втрати України на Донбасі за останній місяць дійсно є небойовими, тому що почастішала кількість випадків необережного поводження зі зброєю, що, на думку політика, звучить дивно, враховуючи, що на фронті воюють досвідчені бійці.
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