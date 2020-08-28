Раніше ми писали про закінчення битви на Донбасі: Зеленського спустили з небес на землю, "Жодних шансів немає, адже...".

Також Politeka повідомляла, що Росія почала тривожні маневри біля кордонів України, відео.

Politeka раніше писала про те, що бойовики готуються до бою під час перемир'я: мінують територію та облаштовують нові місця для обстрілів.