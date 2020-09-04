На Буковині за місяць померли дві студентки Вищого професійного училища №3
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку навчального закладу у соцмережі.
Так, у Чернівецькій області протягом одного місяця пішли з життя дві юні учениці училища №3. Декілька днів тому не стало учениці 20-ї групи Світлани Мельник, а напередодні - учениці цієї ж групи Валентини Фівки.
"З сумом, біллю і розпачем Вище професійне училище №3 міста Чернівці сприйняло страшну звістку про горе, яке сталося вчора... Пішла з життя молода, гарна дівчина, учениця 20-ї групи Світлана Мельник (с. Довгопілля Путильського району)", - повідомляється на сторінці Вищого професійного училища.
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У навчальному закладі розповіли журналістам, що перед смертю дівчина мала високу температуру та хворіла на ангіну. Також у неї було запалення легенів.
Це вже друга смерть учениці цього навчального закладу за останній місяць.
Так, 11 серпня в училищі повідомили, що днем раніше померла учениця цієї ж групи Валентина Фівка із Вижницького району.
У навчальному закладі повідомили, що Валентина мала патологію серця та померла через інфаркт.
Користувачі соцмереж шоковані цими трагедіями з молодими та гарними дівчатами. У коментарях до цих дописів люди висловлюють співчуття родичам і близьким померлих.
"Просто не віриться! Здається, що це страшний сон!", "Боже, яке горе! Куди ви, дівчата?" - пишуть українці в коментарях.
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