В училищі розповіли про причини смерті

На Буковині за місяць померли дві студентки Вищого професійного училища №3

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку навчального закладу у соцмережі.

Так, у Чернівецькій області протягом одного місяця пішли з життя дві юні учениці училища №3. Декілька днів тому не стало учениці 20-ї групи Світлани Мельник, а напередодні - учениці цієї ж групи Валентини Фівки.

"З сумом, біллю і розпачем Вище професійне училище №3 міста Чернівці сприйняло страшну звістку про горе, яке сталося вчора... Пішла з життя молода, гарна дівчина, учениця 20-ї групи Світлана Мельник (с. Довгопілля Путильського району)", - повідомляється на сторінці Вищого професійного училища.

У навчальному закладі розповіли журналістам, що перед смертю дівчина мала високу температуру та хворіла на ангіну. Також у неї було запалення легенів.

Це вже друга смерть учениці цього навчального закладу за останній місяць.

Так, 11 серпня в училищі повідомили, що днем раніше померла учениця цієї ж групи Валентина Фівка із Вижницького району.

У навчальному закладі повідомили, що Валентина мала патологію серця та померла через інфаркт.

Користувачі соцмереж шоковані цими трагедіями з молодими та гарними дівчатами. У коментарях до цих дописів люди висловлюють співчуття родичам і близьким померлих.

"Просто не віриться! Здається, що це страшний сон!", "Боже, яке горе! Куди ви, дівчата?" - пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, на Донбасі обірвалося життя "кіборга" з Дніпра: "захищав Україну з 2014 року".

Раніше Politeka повідомляла, що у військовому інституті обірвалося життя 17-річного курсанта: "готувалися вийти на вогневий рубіж і...".

Також Politeka писала, що з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і...".