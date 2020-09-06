Збройні формування Російської Федерації 6 вересня здійснили обстріл українських позицій на Донбасі, порушивши режим перемир'я

В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції. Про це інформує штаб ООС на сторінці в Facebook.

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"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні.

У командуванні Об'єднаних сил підкреслили, що це сталося на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Донбасс, ВСУ

"Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ направлено на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл в черговий раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру", – заявили українські військові.

Нагадаємо, що ватажок бойовиків Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі.

Бойовик звинуватив українську сторону в порушенні перемир'я. За його словами, з боку України нібито і вирили траншеї, після 22 липня.

"Мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах в районі населеного пункту шуми", - висловився терорист.

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