Збройні формування Російської Федерації 6 вересня здійснили обстріл українських позицій на Донбасі, порушивши режим перемир'я

В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції. Про це інформує штаб ООС на сторінці в Facebook.

"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні.

У командуванні Об'єднаних сил підкреслили, що це сталося на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ направлено на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл в черговий раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру", – заявили українські військові.

Нагадаємо, що ватажок бойовиків Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі.

Бойовик звинуватив українську сторону в порушенні перемир'я. За його словами, з боку України нібито і вирили траншеї, після 22 липня.

"Мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах в районі населеного пункту шуми", - висловився терорист.

Нагадаємо, на Донбасі обірвалося життя бійця ЗСУ: відомі перші подробиці трагедії.

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