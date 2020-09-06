Збройні формування Російської Федерації 6 вересня здійснили обстріл українських позицій на Донбасі, порушивши режим перемир'я
В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції. Про це інформує штаб ООС на сторінці в Facebook.
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"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні.
У командуванні Об'єднаних сил підкреслили, що це сталося на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
"Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ направлено на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл в черговий раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру", – заявили українські військові.
Нагадаємо, що ватажок бойовиків Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі.
Бойовик звинуватив українську сторону в порушенні перемир'я. За його словами, з боку України нібито і вирили траншеї, після 22 липня.
"Мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах в районі населеного пункту шуми", - висловився терорист.
Нагадаємо, на Донбасі обірвалося життя бійця ЗСУ: відомі перші подробиці трагедії.
Також Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей щодо Донбасу.