​Ситуація на фронті різко загострилася, адже російські військові почали систематичні обстріли ЗСУ

На передовій зараз відбувається складна ситуація, Донбас буквально здригнувся від атаки бойовиків. Загострення відбулося у складі російських збройних формувань і було б неможливо без команди з Кремля. Це ще один доказ, що мир з Росією неможливий.

Про це повідомив військовий кореспондент і журналіст Андрій Цаплієнко на своєму каналі в Телеграм.

"Перший загиблий від початку перемир'я. У неділю 6 вересня, близько 17:15 на Луганщині загинув боєць Об'єднаних сил. Одиночний постріл з боку бойовиків, ймовірно, снайпер. Це найбільша і, на жаль, не єдина втрата. Під Горлівкою о 14: 55 підірвався спеціалізований автомобіль "АРС-14", що слідував гасити пожежу. Двоє українців поранені, стан одного дуже важкий", - зазначив він.

Водночас на підступах до Донецька о 13:30 український боєць отримав поранення під обстрілом з автоматичних гранатометів. У цьому випадку вогонь у відповідь не відкривався. На його думку, загострення без втручання Москви не обійшлося - можливо це і є одна з причин.

"Картина виходить вкрай сумна, особливо для тих, хто вірить, що з Росією і її найманцями можна домовлятися про мир. Очевидно, що противник має намір покінчити з перемир'ям. Без команди з Москви така ескалація просто неможлива. На передовій є загиблі, на жаль, з нашого боку в тому числі", - пишеться Цаплієнко.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.