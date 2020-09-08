Бойовики "ДНР" заявили про серйозні втрати на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис жительки "ДНР" у соцмережі.

Так, у окупантів повідомили про важкі втрати під населеним пунктом Тельманове: загинули щонайменше 23 бойовика.

За інформацією, оприлюдненою в соцмережі, окупанти загинули в засідці.

Втім, український військовий блогер Necro Mancer висловив сумніви щодо кількості загиблих найманців.

"Поховали Єгора (ТТ) з Тельманово, той, який товариш майор. Два сини залишилися без батька і дружина без чоловіка. Так це дружбаків ховали з коменди, а він, на секундочку, замкоменданта міста! А ще 23 людини 200-ті! Перемир'я? Ні, не чули. А хоч хтось із вас чув, що у нас загинули 23 бійця? Не думаю. Все нишком тримають. *** війна. Втрачаємо друзів", - поскаржилась жінка із "ДНР".

Також один з користувачів соцмережі заявив, що на окупованій території Донетчини ходять чутки про надзвичайну подію в Тельманово, однак достовірних даних з цього приводу поки немає.

На це авторка публікації заявила, що 23 бойовика потрапили в засідку. Цілком ймовірно, що прогримів вибух, коли бойовики на вантажних машинах їхали в бік населеного пункту.

Слід зазначити, що Тельманове знаходиться на півдні Донецької області, адміністративний центр Тельманівського району. З вересня 2014 року населений перебуває під контролем російських бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, бійці ЗСУ готові дати "отвєтку" окупантам: "Нікуди відходити не збираються і з нетерпінням чекають...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.