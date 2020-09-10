Це вже виходить за всі рамки!

Прибулі в Умань хасиди влаштували погром на могилі рабі Нахмана

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як хасиди розхитують і зносять захисні огорожі, встановлені на могилі рабі Нахмана в Умані.

Залізні конструкції призначалися для мінімізації наслідків поширення коронавірусу, але група хасидів буквально рознесли їх за лічені хвилини.

У фонді Рабі Нахмана, який є офіційною стороною, що представляє хасидів, заявили, що з порушниками порядку буде проведена роз'яснювальна робота і їх дії жодною мірою не відображають ставлення руху до Законів України.

Українці в мережі різко відреагували на цей інцидент:

"Та плювати їм на наші закони", "А слабо приїхати в Ізраїль і щось там знести?", "А не багато вони собі дозволяють ???? Це так, якщо м'яко", - писали під опублікованим відео.

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль надасть Україні допомогу під час святкування Рош га-Шана.

Зокрема, ізраїльські силовики прибудуть в Україну. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям під час святкування Рош га-Шана в Умані.

"Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам у місцях перебування громадян держави Ізраїль в Умані", - повідомив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook.

Нагадавши, Умань з власної кишені оплатить погром після хасидів.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що десятки тисяч хасидів окупували Умань.







