Прибулі в Умань хасиди влаштували погром на могилі рабі Нахмана
Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як хасиди розхитують і зносять захисні огорожі, встановлені на могилі рабі Нахмана в Умані.
Залізні конструкції призначалися для мінімізації наслідків поширення коронавірусу, але група хасидів буквально рознесли їх за лічені хвилини.
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У фонді Рабі Нахмана, який є офіційною стороною, що представляє хасидів, заявили, що з порушниками порядку буде проведена роз'яснювальна робота і їх дії жодною мірою не відображають ставлення руху до Законів України.
Українці в мережі різко відреагували на цей інцидент:
"Та плювати їм на наші закони", "А слабо приїхати в Ізраїль і щось там знести?", "А не багато вони собі дозволяють ???? Це так, якщо м'яко", - писали під опублікованим відео.
Раніше ми повідомляли, що Ізраїль надасть Україні допомогу під час святкування Рош га-Шана.
Зокрема, ізраїльські силовики прибудуть в Україну. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям під час святкування Рош га-Шана в Умані.
"Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам у місцях перебування громадян держави Ізраїль в Умані", - повідомив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook.
Нагадавши, Умань з власної кишені оплатить погром після хасидів.
Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.
Також Рoliteka повідомляла, що десятки тисяч хасидів окупували Умань.