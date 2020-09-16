Бойовики стягнули до лінії розмежування на Донбасі важке озброєння
Зокрема, були помічені - танки, реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Гвоздика" и "Лягушка".
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, яке було опубліковано у штабі ООС на особистій сторінці в Facebook.
Окупантів чітко зафіксували - техніка бойовиків розміщена на території окупованих районів Донецької області за лініями відведення, а й за межами виділених місць зберігання.
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Виконуючи спостережний політ безпілотний літальний апарат місії зафіксував порушення домовленостей з боку російсько-окупаційних військ на території ОРДЛО.
Так, на полігоні поблизу Новоселівки виявлено сім танків (ймовірно Т-72 - 5 одиниць, невстановленого типу - 2 одиниці) і три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм). Крім того, на навчальному полігоні поблизу Покровки зафіксовано три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танків (невстановленого типу) і три буксирувані гаубиці (імовірно Д-30А "жаба", 122 мм).
У повідомленні штабу ООС йдеться, що російсько-окупаційні війська і надалі використовують підступну практику і готують нарощування озброєння і військової техніки. Цим вони в черговий раз демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взяті на себе зобов'язання в рамках Тристоронньої контактної групи.
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