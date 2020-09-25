"Невідомий українець - можливо, житель Донецької області, незадоволений російським вторгненням, 22 вересня вночі знищив окупанта зі складу 100-ї мотострілецької бригади 1-го корпусу ЗС РФ. Незаконні накази, які забороняють стріляти по ворогу, не зупинили справжнього українського Героя", - написав він.

За словами Бутусова, на лінії фронту проживає велика кількість місцевих жителів, тому встановити, хто конкретно ліквідував бойовика, практично неможливо. До того ж, це сталося вночі, тому невідомого українця могли не помітити на найближчих позиціях по обидва боки.

"Примітно, що російське командування про загибель свого солдата офіційно не заявила, що дає можливість продовжувати відстріл терористів без будь-яких звинувачень про порушення з боку України", - наголосив Бутусов.

Він також висловив подяку українському снайперу і назвав цей вчинок справжнім подвигом "в умовах, коли треба ховатися і від ворога і від свого начальства".

"Ліквідація російського окупанта під час цього чергового ганебного для України "припинення вогню" - це порятунок честі нашої країни", - зазначив Бутусов.

Також журналіст оприлюднив дані про загиблого окупанта. Ним став бойовик Олексій Клевцов 1976 року народження.