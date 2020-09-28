Військовий був родом з Івано-Франківської області

На Донбасі загинув 27-річний український військовий Сергій Огінський

Про це повідомляє Politeka з посиланям на допис Долинського військового комісаріату.

Так, на Луганщині у зоні проведення операції Об'єднаних сил обірвалося життя старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського з міста Долина Івано-Франківської області.

Боєць ЗСУ народився 11 жовтня 1993 року. У червні він пішов на фронт добровольцем та проходив службу у ЗСУ на контрактній основі.

В неділю, 27 вересня, тіло загиблого воїна привезли до рідного міста.

Долиняни супроводжували катафалк колоною автомобілів.

Подробиці загибелі Огінського офіційно не повідомляються, однак на Telegram-каналі "Черговий ООС" зазначається, що бійця ЗСУ застрелив його товариш по службі.

Також про факт загибелі Огінського повідомив міський голова Долини Володимир Гаразд. Він розповів, що боєць пішов на Донбас добровольцем та вважав цей шлях своїм покликанням.

"Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Ірі Бойчук, що це його покликання", - написав він.

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