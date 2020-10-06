Окупований Крим може перетворитися на мляву пустелю
Таку думку озвучив Російський гідрогеолог Юрій Медовар.
За його словами, на це вказую спроби "влади" викачування води з підземних водоносних горизонтів.
Медовар зазначив, що зараз в Криму немає можливості створити технології опріснення води до питного стану, оскільки у промислових масштабах це просто обрушить енергосистему півострова.
"На півночі Криму зараз зовсім погано. Я був присутній на захисті тематичної дисертації - там сказано про те, що вже зараз на півночі пішли солонуваті води, які заміщають прісні", - передає слова російського гідрогеолога Диалог.UA.
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Гідрогеолог зазначив, що одним з варіантів вирішення проблеми можуть бути переговори РФ з Україною.
"Мало того, що Кримський міст порушує водообмін між двома морями, у нас зникають червонокнижні Дельфіни. А якщо ми ще будемо забирати звідти воду по 1,5 кубокілометра...повинні працювати дипломати, домовлятися з Україною. Як - я не знаю", - підсумував вчений.
Зазначимо, що посуха, яка накрила Крим, продовжує свою чорну справу, знищуючи все більше водосховищ.
Слідом за Сімферопольським водосховищем, в якому залишилося критично мало води, половину ресурсів втратило Чорноріченське, яке живить прісною водою Севастополь і села Байдарської долини.
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