З'явилися нові подробиці трагедії з військовими на Житомирщині

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, на Житомирщині були виявлені тіла трьох військових, які, ймовірно, отруїлися чадним газом.

Молоді бійці-контрактники орендували житло і їх почали шукати вранці, коли вони не з'явилися у частині. Керівництво виявило тіла військових за місцем їх проживання.

"Всі троє чоловіків винаймали квартиру в оренду, були родом з Дніпровської, Сумської та Чернівецької областей. Двом загиблим виповнилося 23 роки, одному – 21", - інформують журналісти.

Як виявилося, тіло одного з контрактників знайшли на кухні в квартирі, другого - у ванній кімнаті, а третій був на дивані. Слідів насильницької смерті не було, а точну причину смерті встановить експертиза.

"Про цих дітей я нічого поганого сказати не можу. Шоковані всі", - відреагувала на трагедію сусідка, яка поруч жила з військовими.

За інформацією журналістів, у одного із загиблих бійців залишилися двоє маленьких дочок. Сусіди, у свою чергу, не виключають можливого отруєння військових чадним газом. За їх словами, в будинку автономне опалення і в кожній квартирі є котли та газові колонки. На місці інциденту працюють газовики, але спілкуватися з журналістами поки відмовляються.

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