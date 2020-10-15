Ветеран АТО, який захищав незалежність України на Донбасі, наклав на себе руки в День захисника України

Зокрема, в селі Раденськ Олешківського району Херсонської області в середу, 14 жовтня, 44-річний учасник війни на Донбасі наклав на себе руки.

Про це пише видання "Типових Херсон".

Перед тим, як вчинити непоправне, чоловік розіслав своїм друзям і знайомим повідомлення, в яких розповів про наміри накласти на себе руки і попросив вибачення за все.

Потім він випив невідомий отрутохімікат. Чоловіка знайшла сестра, викликала швидку допомогу, проте врятувати його не встигли.

За словами односельців, у чоловіка нібито були ознаки розладу психіки і він почав зловживати випивкою, тому не витримав та покінчив життя самогубством.

Також раніше повідомлялося, що у Київському госпіталі помер молодий боєць ООС, який служив у 128 окремій гірничо-штурмовій бригаді.

Зокрема, 11 жовтня, в Києві помер 26-річний військовий Олександр Фарина, який після поранення в зоні бойових дій на Донбасі переніс понад 20 операцій, лікарі до останнього боролися за його життя.

Батько бійця розповів, що його син отримав на Донбасі численні поранення в область живота і ніг, які стали для нього фатальними. Поховають Фарину в селі Кадіївка Ярмолинецького району, про час і дату повідомлять пізніше.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

Також Politeka писала, що украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.