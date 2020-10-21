В одній зі шкіл Вінницької області прямо на перерві померла учениця другого класу

Дівчинка поскаржилася, що у неї болить голова, і вже через кілька хвилин втратила свідомість, передає "ТСН". Школярку спочатку реанімувала медсестра, а потім медики швидкої. Однак всі їхні зусилля виявилися марними.

За словами батька дівчинки Сергія Купчишина, в той фатальний день Ельміра йшла в школу дуже радісна, багато сміялася. Вона не скаржилася на самопочуття, і нічого не віщувало біди.

Вдень йому зателефонувала вчителька і повідомила, що його дочці погано.

"Я приїхав до школи. Вона в класі на парті, швидка відкачувала, я їм допомагав. Але... вони не змогли врятувати. Вона ніколи нічим не хворіла. У висновку лікарі сказали, що у неї інсульт, тромб в мозку лопнув. У цьому ніхто не винен. Це могло статися, де завгодно", - говорить він.

Як розповіла директор Браїлівської школи Олена Івасенко, у дівчинки різко заболіла голова. Як тільки вчителька після уроку вийшла з класу, до неї підбігла однокласниця Ельміри і сказала, що тій стало погано. Педагог відразу ж повернулася.

"Вона підбігла до Ельміри і підхопила її на руки. Це було питання однієї хвилини. Ми рятували, як могли", - каже директорка.

Реанімаційні заходи дівчинці проводили півтори години. У неї не було абсолютно ніякої реакції на всі зусилля лікарів.

Ельміра проходила щорічні медогляди і навіть була допущена до відвідування уроків фізкультури, про що в школі є відповідні довідки. Сімейний лікар однак від коментарів журналістам відмовилася.

У Департаменті охорони здоров'я заявили, що у дівчинки була вроджена патологія судин, якої лікарі не виявили. Вона могла загостритися через вірусну інфекцію, стрес або просто фізичне навантаження.

Після смерті дитини батькам нагадали про важливість медоглядів для дітей та їх більш ретельного обстеження, якщо у них є якісь скарги.

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