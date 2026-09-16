Доплати для пенсіонерів у Черкаській області — це не лише надбавки до пенсії, а й державна соціальна допомога на догляд для тих, хто не може обходитися без сторонньої підтримки.

Допомога для тих, хто потребує догляду, у Черкаській області — тема, що стосується багатьох родин. У Пенсійному фонді України нагадали, що державна соціальна допомога на догляд призначається незалежно від факту отримання пенсії — її можуть оформити люди, які через вік чи інвалідність не можуть самостійно дбати про себе.

Право на таку допомогу мають особи з інвалідністю, яким пенсію призначено відповідно до законодавства, а також громадяни, які визнані недієздатними чи потребують постійного стороннього догляду. Виплату встановлюють на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261.

Хто може розраховувати на допомогу на догляд

Допомогу призначають кільком категоріям людей. Перш за все — це особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію по інвалідності, а також учасники бойових дій. Інша категорія — пенсіонери за віком та пенсіонери з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Окремо виділяють самотніх малозабезпечених осіб. Тут працює важлива умова: середньомісячний дохід за останні шість місяців не має перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Цей розрахунок не стосується лише людей з інвалідністю I групи та дітей, які втратили годувальника.

Ще одна категорія — ті, кому виповнилося 80 років. Якщо люди після цього віку за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійної сторонньої допомоги, вони можуть оформити допомогу на догляд незалежно від виду пенсії.

Які документи потрібні для оформлення

Для подачі заяви необхідно зібрати пакет документів. Основні з них — паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особистість, та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо допомогу оформляють на недієздатну особу, додають рішення суду про визнання людини недієздатною.

Ключовий документ — висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує постійного стороннього догляду.

Куди звертатися

Заяву подають до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання або через уповноважених осіб. Допомога призначається з дня звернення, тому не варто зволікати з подачею документів — перелік умов стабільний, а сам процес не вимагає жодної плати.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, виплату призначають усім, хто відповідає встановленим критеріям, незалежно від місця проживання на території області.

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