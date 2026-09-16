У Житомирі пасажирів попереджають про чергове підвищення вартості проїзду на приміських і міжміських автобусних маршрутах. Оголошення з'явилися просто в салонах автобусів, однак конкретних нових тарифів і дати їх запровадження перевізники поки не назвали.

Транспорт у Житомирській області знову дорожчає — у салонах приміських і міжміських автобусів з'явилися оголошення про черговий перегляд тарифів на проїзд.

Про майбутнє підвищення пасажирів попередили безпосередньо на маршрутах, пише «Житомир Щодня»: листівки з оголошенням розмістили всередині автобусів. Перевізники пояснюють подорожчання зростанням вартості пального та енергоносіїв.

Натомість ані конкретних нових тарифів, ані дати їх запровадження в оголошенні не зазначено. Скільки саме житомиряни платитимуть за поїздку після чергового перегляду вартості — наразі невідомо.

Підстава для перегляду цін є: на Житомирщині останнім часом дорожчає пальне. За останніми даними, бензин А-95 та дизель подорожчали на кілька гривень за літр, що напряму впливає на собівартість автобусних перевезень.

Хто перевірить розрахунки перевізників

Кожне подорожчання проїзду — це додаткові витрати для людей, які щодня їздять на роботу, навчання чи до лікарень. Тому закономірним лишається питання: наскільки обґрунтованим буде нове підвищення і хто перевірятиме розрахунки перевізників.

Як дізнатися про нову вартість проїзду

Оскільки точні тарифи ще не оголошені, пасажирам варто стежити за оголошеннями в салонах автобусів та звертати увагу на офіційні повідомлення перевізників, де мають вказати остаточні цифри й дату запровадження нових тарифів.

Поки відомо, що чергове подорожчання стосуватиметься насамперед приміських і міжміських маршрутів. Людям, які регулярно ними користуються, варто бути готовими до більших витрат на транспорт у щомісячному бюджеті.

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