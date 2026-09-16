Графіки відключення світла в Запоріжжі 17 та 18 вересня передбачають планові й термінові ремонти — без електроенергії на кілька годин залишаться десятки вулиць у різних районах міста.

Відключення світла у Запоріжжі тривають і цього тижня — 17 та 18 вересня енергетики проведуть планові та терміновий ремонти електрообладнання, через що частина містян тимчасово лишиться без світла.

Про це повідомляє Запоріжжяобленерго. Причиною знеструмлень стануть планові ремонти обладнання, а на одній з вулиць — ще й терміновий ремонт. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та вимкнути чутливу до перепадів напруження техніку.

Повний список адрес із номерами будинків публікують на сайті Запоріжжяобленерго, адже це лише основні вулиці.

17 вересня: планові та терміновий ремонт

У четвер, 17 вересня, з 09:00 до 17:00 світло вимикатимуть через планової ремонт електрообладнання на вулицях: Аджарська, Актюбинська, Байдакська (колишня Москворецька), Бетонна, Відмінна, Волинська, Володимира Мищенка, Демократична, Зернова, Івана, Богуна, Квіткова, Уцвітна, Космічна, Лассаля, Лижна, Міська, Мокрянська, Молочна, Морфлотська, Мохова, Новорічна, Орільська, Передова, Початкова, Рівненська та інших.

Того ж дня з 10:00 до 17:00 запровадять ще один плановий ремонт на вулицях Байди (колишня Чапаєва), Бомбейська, Бориспільська, Буковинська, Гетьмана Скоропадського, Житня, Зачинаєва, Курева, Михиїв Коцюбинського, Оберегова, Ольги Джигурди, Піщана, Рильського, Сергія Сисенка, Школата, та інших. А на вулиці Сєдова (будинки 10, 12, 12А) з 09:00 до 17:00 проведуть терміновий ремонт.

18 вересня: найдовші знеструмлення — до 13 годин

У п'ятницю, 18 вересня, найдовший проміжок без світла — з 08:00 до 21:00. Причина — плановної ремонт на вулицях Заповідна, Набережна, Наукове місце-ччко, Овочівництва, Січ, острів Хортиця та Садівництва.

Крім того, з 09:00 до 17:00 та з 09:00 до 16:00 планові ремонти заплановані на бульварах Марії Примаченко і Шевченка, а також на вулицях Бережки, В'ячеслава Разіонова, Воз'єднання Березень, Володимира Мономаха, Аджарська, Батумська, Івана Богуна, Молочна, Мохова, Хліб та багатьох інших.

Що робити, якщо вашої вулиці немає в переліку

Повний перелік будинків енергетику публікують на офіційному сайті Запоріжжяобленерго. Якщо вашої адреси немає в переліку, а взагалі, то не уникає. Світло краще звернутися до контакт-центру обленерго. Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може грохи зрушитися залежно від складності робіт.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 вересня.