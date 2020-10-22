На сьомому році війни на Донбасі повернути окуповані території силовим шляхом вже буде значно важче, ніж у 2014

Як передає Politeka, таку думку висловив в інтерв'ю "Новинарні" 55-річний майор Олег Чорноморець, який командує артилерією у 503-му окремому батальйоні морської піхоти.

Боєць ЗСУ переконаний, що якщо у 2014 році ще можна було спробувати перемогти силовим шляхом, то тепер зробити це буде значно складніше, адже за цей час на окупованих територіях Донбасу підросло ціле покоління, виховане в умовах антиукраїнської пропаганди.

"У них уже з військових училищ випустилися діти, які вступали під час війни. Як вони прокачані там, як навчені? Порахуйте: якщо на початку війни дитині було 10, то зараз уже 16 – він уже юнак, і мізки в нього вже не наші. І як їх тепер повертати?" - наголосив військовий.

Розповідаючи про роботу артилерії під час "гарячих" років війни, Чорноморець зазначив, що завжди намагався бути максимально обережним, щоб не влучити у житлові квартали.

"А якщо загине дитина невинна? Вони ще не знають, чи хочуть в Україну, чи в Росію. А їхні батьки, навіть якщо були проукраїнські, після такого стануть не українськими. Усе життя пам’ятатимуть, що звідси прилетіло. Мети знищити населення Донбасу я ніколи не переслідував", - сказав майор.

У тезу про те, що можна закінчити війну, "просто припинивши стріляти", майор категорично не вірить.

"Я щось не пам’ятаю такого з історії, щоб війна закінчилися, бо просто припинили стріляти. Такого не буває. Це або війна, або ні. І якщо ти в ній не перемагаєш – значить, зазнаєш поразки", - резюмував боєць.

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