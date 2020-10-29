Жителі окупованих територій Донбасу звернулась до ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна із вимогою відкрити КПВВ з Україною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на DonPress.

Так, в "ДНР" вимагають від місцевої окупаційної "влади" відкрити проїзд через лінію розмежування та визнають, що очікували іншого життя, коли брали участь у незаконному референдумі в 2014 році.

"Скільки можна знущатися над людьми! Дорога "республіка! Відкрийте ці кордони "ДНР" з Україною! Чому з Росією відкриті, а з Україною закриті? Коли в 2014 році ми всі, всім натовпом, перлися на голосування, ніхто не думав, що ми так будемо жити", - пишуть у соцмережі обурені жителі ОРДЛО.

Вони також поскаржились, що вже роками не бачили своїх родичів, і живуть у "ДНР", мов у тюрмі.

"Ми всі як в тюрмі! Просто крик душі! Через РФ можуть виїхати всі, а заїхати тільки з "ДНР" пропискою, а український паспорт - це "не паспорт", навіть адресна довідка з пропискою в Донецьку не котить", - розповіли місцеві.

Мешканці ОРДЛО впевнені, що закриття лінії розмежування - це несправедливість.

"Люди на очах просто стають злісними, тому що немає ніякого життя, коли люди не бачать свою сім'ю! Навіщо так з нами!" - пишуть у соцмережі.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" та "ДНР" по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.