Армія США не церемонилася б з бойовиками на Донбасі, якби її солдати були в небезпеці
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів американський військовий діяч, капітан 1-го рангу у відставці, керівник Антитерористичного центру НАТО в Туреччині, начальник штабу військової місії зв'язку НАТО в Москві, представник НАТО в РФ Гаррі (Юрій) Табах.
За його словами, коли президентом США був Барак Обама, військовим забороняли відкривати попереджувальний вогонь, стріляти дозволялося тільки у відповідь. Однак з приходом у Білий дім Дональда Трампа ситуація змінилася.
"Тепер будь-який командир – роти, батальйону, і так далі – має повне право віддати наказ відкрити вогонь на поразку, якщо вважає, що його люди в небезпеці", – пояснив гість ефіру.
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При цьому Табах зізнався, що особисто йому складно сказати, як повинні діяти офіцери ЗСУ на Донбасі, і чи потрібно їм відповідати на обстріли противника чи ні. За його словами, в нинішніх реаліях ситуація на Донбасі багато в чому залежить від позиції чинної влади і вищого військового керівництва.
При цьому американський військовий не виключає, що бувають ситуації, коли бійцям потрібно проявити витримку і не вступати в бій, хоча не всі витримували провокації ворога.
Як відомо, зараз ситуація в зоні проведення ООС істотно загострилася. За інформацією військових, за минулу добу російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" п'ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції бійців ЗСУ.
У зоні АТО "Схід" бойовики з гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Новомихайлівки та Старогнатівки; зі стрілецької зброї та ручного гранатомета ворог відкривав вогонь у районі Водяного, через що один наш боєць отримав поранення.
З початку поточної доби окупаційні підрозділи РФ ще двічі порушили режим тиші. З гранатометів і стрілецької зброї були атаковані позиції сил ООС поблизу Водяного, в результаті чого двоє бійців ЗСУ загинули.
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