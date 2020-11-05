Росія щороку виділяє 27 млрд рублів (9,76 млрд грн) на пенсії для жителів ОРДЛО, але незабаром ці подачки припиняться

На сьогоднішній день для Москви матеріальне питання стає чутливим, тому вона буде скорочувати свої витрати на утримання "Л/ДНР".

Про це розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш для видання Обозреватель.

За його словами, зараз на окупованих територіях Донбасу починаються затримки не тільки з зарплатами, але і з пенсіями. Він відмітив, що через падіння цін на нафту, грошей в Росії зараз не вистачить на жителів ОРДЛО вже до кінця року. Тим більше, що Росії потрібно годувати своє населення.

"В середньому там по 4 місяці не виплачується зарплата, у когось і більше. Щороку на пенсії в ОРДЛО Росія виділяє 27 млрд рублів. А для Росії зараз матеріальне питання стає чутливим, вона буде скорочувати свої витрати на утримання "Л/ДНР". Це створює передумови для того, щоб вона захотіла вирішити питання. А ось як це – тут різні вежі в Кремлі бачать різні рішення. Не всі вони для України сприятливі", - уклав Гармаш.

Також раніше повідомлялося, що пенсіонери, які сьогодні проживають на окупованому Донбасі і отримують місцеві пенсії, можуть їх втратити, якщо виявилися непрацездатними і не змогли зняти свої виплати або отримати їх у листоноші протягом 6 місяців.

Поки окупаційна влада мовчить, місцеві жителі обурені діями колаборантів, з вини яких вони ризикують залишитися без грошей.

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