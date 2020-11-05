Россия каждый год выделяет 27 млрд рублей (9,76 млрд грн) на пенсии для жителей ОРДЛО, но вскоре эти подачки прекратятся

На сегодняшний день для Москвы материальный вопрос становится чувствительным, поэтому она будет сокращать свои расходы на содержание "Л/ДНР".

Об этом рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш для издания Обозреватель.

По его словам, сейчас на оккупированных территориях Донбасса начинаются задержки не только с зарплатами, но и с пенсиями. Он отметил, что из-за падения цен на нефть, денег в России сейчас не хватит на жителей ОРДЛО уже до конца года. Тем более, что России нужно кормить свое население.

"В среднем там по 4 месяца не выплачивается зарплата, у кого-то и больше. Каждый год на пенсии в ОРДЛО Россия выделяет 27 млрд рублей. А для России сейчас материальный вопрос становится чувствительным, она будет сокращать свои расходы на содержание "Л/ДНР". Это создает предпосылки для того, чтобы она захотела решить вопрос. А вот как это – тут разные башни в Кремле видят разные решения. Не все они для Украины благоприятные", – заключил Гармаш.

Также ранее сообщалось, что пенсионеры, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе и получающие местные пенсии, могут их лишиться, если оказались нетрудоспособны и не смогли снять свои выплаты или получить их у почтальона в течение 6 месяцев.

Пока оккупационные власти молчат, местные жители возмущены действиями коллаборантов, по вине которых они рискуют остаться без денег.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.