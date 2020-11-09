З приходом "руського миру" на Донбасі обіцяне "братами" процвітання і благополуччя в реальності виявилося крахом і злиднями

Черговий тому приклад – Донецький металургійний завод. Підприємство, яке при Україні було одним з найуспішніших і найпотужніших у регіоні, опинилося в досить жалюгідному стані.

Так, працівники ДМЗ написали ватажкові "ДНР" Денису Пушиліну "листа щастя", в якому поскаржилися на невиплату зарплат. Фото листа опублікували на сторінці hochu domoy v ua у Twitter.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що ЗАТ "Внешторгсервис" регулярно порушує умови колективного договору з працівниками філії №1 ДМЗ в частині виплати зарплат, забезпечення соціальних гарантій, компенсацій і пільг.

"Станом на 5.11.2020 заборгованість із заробітної плати... становить чотири місяці і реальних заходів щодо її погашення керуючою компанією не приймається. Наші неодноразові звернення залишаються без відповіді, і найголовніше – без реагування. Люди перебувають у відчайдушному становищі і змушені звільнятися", – пишуть працівники заводу.

Їх чимало обурює той факт, що при заборгованості за комунальні послуги в "республіці" введені суворі заходи. Не отримуючи зарплату вже чотири місяці, вони не можуть оплачувати їх і ризикують залишитися без елементарних благ цивілізації: світла, тепла, води.

"Терпінню трудящих приходить кінець!.. Просимо розглянути наше звернення протягом трьох робочих днів, графік погашення заборгованості надати протягом семи робочих днів!",– підсумували автори звернення.

Крім Пушиліна, такий же лист відправлено "голові" окупаційної адміністрації Донецька та в. о гендиректора ЗАТ "Внешторгсервис".

Щоб заспокоїти людей, їм кинули кістку у вигляді 15% зарплати за липень.

Як відомо, на даний момент всі вкрадені окупантами металургійні заводи Донбасу працюють максимум в нуль. Продати метал Донецька за ринковою ціною не можна, тому що відсутній міжнародно визнаний сертифікат металу, оскільки таких країн, як "ЛНР" і "ДНР" у світі немає. Так що навіть якщо метал буде найкращої якості, очікуваного прибутку він не принесе.

Крім того, в металургії всі супутні галузі, а це залізниця, підвезення феросплавів, руди, витратних матеріалів для доменних печей і так далі, повинні працювати, як годинник. Однак всього цього на віджатих заводах немає.

Тому найбільше, що може ДМЗ зараз, – випускати метал і чавун поганої якості, який в РФ переплавлять і продадуть вже за ринковою ціною. У свою чергу донецьке підприємство не заробляє нічого, оскільки вся його діяльність зводиться до переплавки металобрухту і очищення металу.

Нагадаємо, у РФ нахабно відповіли на мирний план Кравчука щодо Донбасу

Також Politeka повідомляла, що ветеран АТО розніс в пух і прах "мирний план" по Донбасу ставлеників Кремля.

Як Politeka писала, що "влада ДНР" вирішила добити збіднілий народ новим законом, з'явилася загроза повстання.