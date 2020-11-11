Сьогодні, 11 листопада, українському патріоту з Донецька Степану Чубенку могло виповнитись 23 роки

Як відомо, в 2014 році на Донбасі школяра затримали за стрічку кольорів українського прапору, яку він почепив на свій рюкзак. За українську символіку Степана жорстоко катували, а потім вбили проросійські бойовики терористичної організації "ДНР".

Хлопчику було лише 16 років, він був воротарем футбольного клубу "Авангард" (Краматорськ).

Коли у квітні 2014 року російські бойовики захопили його рідне місто, мати відвезла Степана до своїх батьків в РФ, але вже через місяць він повернувся, заявивши, що не хоче ховатися "як пацюк" у такі важкі для країни часи.

У липні того ж року Степан поїхав до друга в Київ. 23 липня він сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Школяр їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону "Керч". За однією з версій, хлопчика затримали за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку, за іншою - через те, що він вступив у суперечку з терористами, відстоюючи позицію єдиної неподільної країни. Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім його відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після страшних катувань розстріляли.

Відразу після зникнення сина його мати поїхала в Донецьк на його пошуки. Їй вдалося дізнатись, що хлопця було розстріляно. Тіло хлопця знайшли тільки у вересні 2014 року. Поховали Степана Чубенка 8 листопада 2014 року в його рідному місті.

Степана посмертно нагородили орденами "За мужність", а також дали йому звання Народного Героя України.

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