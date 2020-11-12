Закриття "ДНР" на карантин через поширення китайського вірусу показало, як повинен був діяти Київ відразу після окупації, щоб скоріше напоумити жителів "республіки"

Справи в молодих "республіках" зараз погані, як ніколи, а люди доведені до крайнього ступеня обурення через відсутність роботи, боргів із зарплати, відсутності ліків, розвиненої банківської системи і всього того, що при Україні сприймалося як норма життя, пише телеграм-канал "Вільнодумець".

Карантин через пандемію китайського вірусу і, як результат, практично повна блокада ОРДЛО з усіх боків і зовсім погіршили ситуацію.

Він нарешті показав всю неспроможність "руського миру", а також цих невизнаних цивілізованих світом новоутворень під назвою "ЛНР"і "ДНР". Але найголовніше, що явив карантин, – це помилковість позиції української влади, яка не наважилася повністю блокувати Крим і Донбас з перших днів окупації росіянами.

"Без української води, електроенергії, газу, продуктів харчування, сировини і матеріалів для промисловості там би через місяць все зупинилося. І прозрілих було б набагато більше. Але ми упустили час, за який Росія налагодила поставки. Але ж ті люди, які зуміли переконати українське керівництво не робити цього, добре відомі. Саме вони голосніше за всіх кричали: "Там же наші люди!"", – йдеться в публікації.

За шість років в окупації багато прозріли і навіть отримали щеплення від російської пропаганди. Однак все могло б закінчитися набагато раніше, якби на цих територіях з перших днів війни проводилася по-справжньому державна політика.

Раніше ми писали про те, що мешканка Макіївки, яка раділа "руському миру" на Донбасі, раптово прозріла після того, як її рідне місто розграбували окупанти. Тепер вона хоче виїхати в Україну до родичів, де спокійно, все працює і смачні продукти.

Нагадаємо, у "ДНР" працівників заводу довели до відчаю.

Також Politeka повідомляла, що ветеран АТО розніс в пух і прах "мирний план" по Донбасу ставлеників Кремля.

Як Politeka писала, що "влада ДНР" вирішила добити збіднілий народ новим законом, з'явилася загроза повстання.